Maxi intervento a Palmanova sui marciapiedi

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sarà il punto principale in discussione al Consiglio Comunale di domani, mercoledì 9 febbraio. Il Comune diintende richiedere al Ministero dell’Interno un finanziamento da 1.950.000 di euro per la progettazione e realizzazione di unpiano di riqualificazione deidel centro storico e abbattimento delle barriere architettoniche, in particolare su secondo anello, raggere e terzo anello. Per attingere ai finanziamenti statali, si richiede al Consiglio Comunale l’aggiornamento del Piano triennale dei Lavori Pubblici. Il Ministero ha infatti deciso di assegnare ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l’anno 2021, di 450 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ...