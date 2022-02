Advertising

sportli26181512 : Lecce, UFFICIALE: rescissione per Pisacane: Si chiude l'avventura di Fabio Pisacane al Lecce: il difensore ha risol… - calcioesport360 : ?? UFFICIALE | Lecce Risoluzione contrattuale con Fabio Pisacane. - serieB123 : SerieB Lecce, risoluzione contrattuale | C’è la nota UFFICIALE - tcm24com : Ufficiale: Pisacane rescinde il suo contratto con il Lecce #Pisacane #Lecce - SerieBNewsCom : Ufficiale l'addio tra #Lecce e #Pisacane ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce UFFICIALE

A gioire e dare il bentornato, augurando buon lavoro, sulla paginadel parco e su quelle di gruppi Facebook o su profili privati sono stati comuni cittadini, imprenditori, insegnanti e ...... con 56.629 test nelle ultime 24 ore: sono 2.438 in provincia di(è un chiaro colpo di coda ... è risultato positivo al Covid " 19 - annuncia un comunicatodiffuso sul web - Ritenuto ...Dal trionfo di Sanremo all’estate gallipolina. In un appuntamento già sold out. L’annuncio della data pugliese del tour di Blanco, che si esibirà a Gallipoli il prossimo ...Questa la nota ufficiale del club: “L’U.S. Lecce comunica di aver effettuato la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, in scadenza il 30 giugno 2022, con il calciatore Fabio Pisacane”.