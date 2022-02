Koulibaly domani a Napoli: Inter nel mirino (Di martedì 8 febbraio 2022) Buone notizie per il Napoli che domani attende il rientro in Italia di Kalidou Koulibaly: il difensore punta a giocare contro l’Inter Dopo le voci contrastanti dei giorni scorsi, squarci di luce sul rientro di Koulibaly che domani dovrebbe essere a Napoli. Il capitano del Senegal, reduce dal trionfo in Coppa d’Africa, secondo quanto riportato da Sportface sarà subito o quasi in campo per mettersi a disposizione di Spalletti e potrebbe già tornare a fare coppia con Rrahmani nella sfida contro l’Inter di sabato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Buone notizie per ilcheattende il rientro in Italia di Kalidou: il difensore punta a giocare contro l’Dopo le voci contrastanti dei giorni scorsi, squarci di luce sul rientro dichedovrebbe essere a. Il capitano del Senegal, reduce dal trionfo in Coppa d’Africa, secondo quanto riportato da Sportface sarà subito o quasi in campo per mettersi a disposizione di Spalletti e potrebbe già tornare a fare coppia con Rrahmani nella sfida contro l’di sabato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

