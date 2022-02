Advertising

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 1° febbraio 2022 Quinn (Rena Sofer) è sempre più impaziente di ottenere il perdono di Eric (), risentita che Shauna (Denise Richards) sia stata rapidamente assolta dallo stilista.Valeria Verri Le anticipazioni della settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio ? Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful" Difficile per Eric () perdonare Quinn (Rena Sofer) e riaccoglierla in casa dopo ciò che ha fatto? Cercare di buttare all'aria il matrimonio di Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) non è cosa ...John McCook è Eric Forrester in Beautiful: sapete chi è la moglie dell’attore? Scopriamo i dettagli della sua vita privata. È lui la vera colonna portante di Beautiful. Si, perché insieme a Katherine ...Ovviamente non immagina quello che c’è stato tra Hope e Steffy…Eric (John McCook) si scusa con Quinn (Rena Sofer) per aver invitato un’altra donna a vivere con lui: ora è pronto a riaccogliere la ...