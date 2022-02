Il virologo rivela | “Omicron più blanda anche con i non vaccinati”

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 8 febbraio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/02/-1.mp4 Per carità, nessuno può che escludere in autunno ci troveremo con una nuova variante di Sars-CoV-2, magari nata in un Paese estero dove a breve inizierà l’inverno. Ma da noi è arrivato il momento di mettere un freno alle restrizioni. Parola di Francesco Broccolo,dell’Università Bicocca di Milano. Intervenuto ieri sera a Quarta Repubblica, il professore ha spiegato che il virus non sembra essere propenso “a tornare indietro alla forma più aggressiva” che abbiamo conosciuto prima in Cina e poi con la mutazione Delta. Anzi: “Sembra voler diventare endemico, voler rimanere nell’ospite. La tendenza è quella ad avere una virulenza minore e quindi io credo che da qui a questa estate le cose andranno sempre meglio”. Ecco perché sarebbe arrivatoil ...