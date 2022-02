Il calcio torna a spendere: più di un miliardo di euro per il mercato di gennaio (Di martedì 8 febbraio 2022) Il calcio muove i primi passi verso il ritorno alla normalità, almeno sul piano economico. È quanto emerge da uno studio condotto dalla Fifa, che riporta come nell'ultima sessione invernale di ... Leggi su gazzetta (Di martedì 8 febbraio 2022) Ilmuove i primi passi verso il ritorno alla normalità, almeno sul piano economico. È quanto emerge da uno studio condotto dalla Fifa, che riporta come nell'ultima sessione invernale di ...

Advertising

sportli26181512 : Il #calcio torna a spendere: più di un miliardo di euro per il mercato di gennaio: Il #calcio torna a spendere: più… - gauchonews : Agli #ArgentinaOpen è arrivato il grande giorno: torna #delpotro @delpotrojuan Tutto sul tennista argentino #tennis… - Gazzetta_it : Più di un miliardo di euro per la sessione di gennaio #calciomercato - GianniVaretto : RT @LaStampa: Giovinco alla Samp, la “formica atomica” torna in Serie A - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Belotti torna in campo dopo due mesi, punta alla convocazione contro il Venezia -