Green pass, ci abitueremo a un regime di sorveglianza (Di martedì 8 febbraio 2022) Zuppa di Porro dell'8 febbraio 2022 00:00 Il Conte decaduto. Azzerati i vertici del Movimento. 03:25 Sulla vicenda non sono d'accordo con Imarisio (Corriere della Sera) e il mio amico Sansonetti…. 07:08 Mascherine, non tenerle all'aperto viene salutato come un grande segno di libertà. A che punto siamo arrivati! La verità è che ci siamo assuefatti alla politica del controllo. 10:25 Lo spread sale. In economia la situazione non è affatto buona. 11:05 Il giorno del Ricordo e il viaggio "interessato" di Macron in Russia. 13:20 Monte dei Paschi di Siena fa fuori il suo amministratore delegato. Ma veramente il problema è tale Bastianini, (forse) messo lì dai grillini? 15:05 Caro bollette, Cingolani lancia l'allarme. Ma la politica rimane inerme… L'articolo proviene da Nicola Porro.

