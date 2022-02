GF Vip, Katia Ricciarelli attacca Lulù: “Pidocchiosa proprio” (Di martedì 8 febbraio 2022) Sembra che le dinamiche al Grande Fratello Vip stiano diventando sempre più intricate. Nelle ultime ore, Katia Ricciarelli ha dimostrato di non riuscire a trovare un punto di incontro con Lulù Selassié. La cantante lirica, infatti, in preda alla rabbia, si è abbandonata a uno sfogo offensivo nei confronti della giovane principessina. Tutto è nato da un commento di Lulù sul premio finale del programma. Katia Ricciarelli non ha perso l’occasione di esternare il suo astio e di rivelare il suo punto di vista. Soleil Sorge, però, ha immediatamente preso le difese di Lulù. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip, Katia Ricciarelli contro Lulù ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 8 febbraio 2022) Sembra che le dinamiche al Grande Fratello Vip stiano diventando sempre più intricate. Nelle ultime ore,ha dimostrato di non riuscire a trovare un punto di incontro conSelassié. La cantante lirica, infatti, in preda alla rabbia, si è abbandonata a uno sfogo offensivo nei confronti della giovane principessina. Tutto è nato da un commento disul premio finale del programma.non ha perso l’occasione di esternare il suo astio e di rivelare il suo punto di vista. Soleil Sorge, però, ha immediatamente preso le difese di. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip,contro...

