GF Vip 6: nessun eliminato nella puntata del 7 febbraio 2022 (Di martedì 8 febbraio 2022) Il GF Vip 6 è tornato il 7 febbraio 2022, dopo lo stop di una puntata. Al televoto c’erano quattro concorrenti che attendevano di sapere la propria sorte da lunedì 1. Il reality non è andato in onda venerdì per non affrontare lo scontro diretto con il Festival di Sanremo: la kermesse canora condotta da Amadeus, infatti, ha fatto ascolti record. Vi raccomandiamo... Gf Vip, polemica tra Manila Nazzaro su Nicola Pisu: ecco cosa è successo davvero In nomination erano finiti Delia Duran, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Manila Nazzaro. Con grande sorpresa per i vipponi di Alfonso Signorini l’esito del televoto non era eliminatorio. Il pubblico del GF Vip, il 7 febbraio 2022, ha quindi ha scelto chi mandare direttamente in ... Leggi su diredonna (Di martedì 8 febbraio 2022) Il GF Vip 6 è tornato il 7, dopo lo stop di una. Al televoto c’erano quattro concorrenti che attendevano di sapere la propria sorte da lunedì 1. Il reality non è andato in onda venerdì per non affrontare lo scontro diretto con il Festival di Sanremo: la kermesse canora condotta da Amadeus, infatti, ha fatto ascolti record. Vi raccomandiamo... Gf Vip, polemica tra Manila Nazzaro su Nicola Pisu: ecco cosa è successo davvero In nomination erano finiti Delia Duran, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Manila Nazzaro. Con grande sorpresa per i vipponi di Alfonso Signorini l’esito del televoto non erario. Il pubblico del GF Vip, il 7, ha quindi ha scelto chi mandare direttamente in ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip 6: nessun eliminato nella puntata del 7 febbraio 2022 - HelenaG07927152 : @tzsoempire Jess vip non si molla per nessun motivo! Jessvip e jeru poi aggiungetene altri per i meme ma non metter… - Fra_Valente_cek : @rossonero_fede @GuarroPas @FBiasin @FrancescoOrdine - Monicavda83 : Ciak sì gira ???? ?? Io invece mi sono rotta le palle di tutto ciò ed è per questo che non voto x i teatrini fake ma… - mihirdjin : Lo capite che vi prendono per il culo, sì? Manco #Sanremo vi è bastato per capirlo che non c'è nessun morbo mortale… -