Filma le parti intime di una 17enne e poi pubblica tutto | il caso che sconvolge Firenze | chi finisce nel mirino

(Di martedì 8 febbraio 2022) Ha ripreso le suesenza che lei se ne accorgesse. È accaduto a una studentessadiche, in autogestione, ballava assieme a un'amica. Autore delto un compagno di classe che ha zoommato sulle suedella giovane, diffondendo poi il video in alcune chat su WhatsApp. La, ripresa di spalle, ha subito spiegato quanto accaduto alla preside e al consiglio di classe che hanno deciso di punire il giovane con una settimana di servizi sociali alla Caritas. Eppure, dopo la punizione del compagno, sulla studentessa sono piovute offese su vari gruppi WhatsApp. "Se non vuoi avere questi problemi non ti vesti in quel modo", si legge in un messaggio a cui fa eco un altro: "Ti conoscono tutti perché vai a fare ...

Leggi anche > Studentessa filmata nelle parti intime mentre balla con l'amica: offese e commenti choc sui social Questo diffuso disagio mentale rischia di ...La giovane infatti, è stata filmata da un suo compagno di classe il quale ha pensato bene di zoomare sulle parti intime della ragazza ed ha diffuso il video in alcune chat whatsApp. Da qui, l'incubo ...