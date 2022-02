"Emma, vergognati". A Sanremo con le calze a rete? Finisce in disgrazia: la clamorosa rissa col giornalista vip (Di martedì 8 febbraio 2022) Una furiosa Emma Marrone, colpita nella sua femminilità dopo il Festival di Sanremo forse più "inclusivo" di sempre e impegnatissimo contro il bullismo, reale e virtuale. Stavolta però non si tratta di uno dei tanti "hater" che popolano la rete. Il commento, sgradito alla cantante salentina, è di Davide Maggio, giornalista tra i più accreditati nel mondo dello spettacolo italiano e fondatore dell'omonimo, seguitissimo sito. Nel corso di una diretta, Maggio aveva criticato l'abbigliamento sfoggiato da Emma durante una serata all'Ariston, con gonna, spacco e calze a rete molto aggressive e sensuali. "Se hai una gamba importante eviti di mettere la calza a rete", era l'appunto del giornalista, forse un po' troppo diretto e sfrontato. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Una furiosaMarrone, colpita nella sua femminilità dopo il Festival diforse più "inclusivo" di sempre e impegnatissimo contro il bullismo, reale e virtuale. Stavolta però non si tratta di uno dei tanti "hater" che popolano la. Il commento, sgradito alla cantante salentina, è di Davide Maggio,tra i più accreditati nel mondo dello spettacolo italiano e fondatore dell'omonimo, seguitissimo sito. Nel corso di una diretta, Maggio aveva criticato l'abbigliamento sfoggiato dadurante una serata all'Ariston, con gonna, spacco emolto aggressive e sensuali. "Se hai una gamba importante eviti di mettere la calza a", era l'appunto del, forse un po' troppo diretto e sfrontato. ...

ehiidemii : ah addirittura deve essere emma a vergognarsi? ma vergognati tu del commento cesso che hai fatto - MarcheGIORGIA : RT @Seba5890: Blocca la possibilità di commentare perché non sa argomentare. Qui non per difendere Emma, che non ne ha bisogno. Poteva esse… - thisismarti : RT @dailydrama2022: 08 Febbraio 2022 Davide Maggio e il “vergognati” a Emma dopo averle lui stesso fatto bodyshaming - beatricebiasco_ : RT @dailydrama2022: 08 Febbraio 2022 Davide Maggio e il “vergognati” a Emma dopo averle lui stesso fatto bodyshaming - Lau_Topo : RT @dailydrama2022: 08 Febbraio 2022 Davide Maggio e il “vergognati” a Emma dopo averle lui stesso fatto bodyshaming -