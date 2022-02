Da venerdì 11 febbraio stop alle mascherine all’aperto | salvo in caso di assembramento

Leggi su bergamonews

(Di martedì 8 febbraio 2022) Bergamo. Via lea partire da11, fatta eccezione per le situazioni dove si verificano assembramenti. Restano invece obbligatorie al chiuso almeno fino al 31 marzo, data nella quale scadrà lo stato di emergenza. La decisione è arrivata con un’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. L’ordinanza precisa che non hanno l’obbligo di indossare lei bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. Sono fatti salvi, in ogni, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, ...