CorSport: con il ritorno di Anguissa, sarà difficile per Spalletti scegliere tra lui e Lobotka (Di martedì 8 febbraio 2022) Con il ritorno di Anguissa a Napoli, Luciano Spalletti dovrà decidere chi tenere fuori dalla mediana tra lui e Lobotka. Non sarà una scelta facile. Anguissa è stato determinante nella prima parte del campionato, scrive il Corriere dello Sport, ma Lobotka è il simbolo della seconda. Uno dei due agirà con Fabian, che è imprescindibile. La scelta, il ballottaggio, si porrà già per lo scontro diretto di sabato con l’Inter. “è difficile escludere questo Lobotka tanto quanto è difficile lasciare fuori Anguissa. A fare la differenza saranno il lavoro della settimana, le risposte della squadra con l’uno e con l’altro, e soprattutto le sensazioni di Spalletti”. Perché nemmeno la fatica della ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 febbraio 2022) Con ildia Napoli, Lucianodovrà decidere chi tenere fuori dalla mediana tra lui e. Nonuna scelta facile.è stato determinante nella prima parte del campionato, scrive il Corriere dello Sport, maè il simbolo della seconda. Uno dei due agirà con Fabian, che è imprescindibile. La scelta, il ballottaggio, si porrà già per lo scontro diretto di sabato con l’Inter. “èescludere questotanto quanto èlasciare fuori. A fare la differenza saranno il lavoro della settimana, le risposte della squadra con l’uno e con l’altro, e soprattutto le sensazioni di”. Perché nemmeno la fatica della ...

