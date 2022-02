Concorso infanzia e primaria, iniziano le prove orali. I primi calendari e la lettera estratta [IN AGGIORNAMENTO] (Di martedì 8 febbraio 2022) Concorso infanzia e primaria di cui al DD n. 498 del 21 aprile 2020 come modificato dal decreto n. 2215 del 18 novembre 2021: si svolgeranno fino al prossimo 21 dicembre le prove scritte, secondo il calendario pubblicato dal Ministero e l'abbinamento di candidati e aule pubblicati dai rispettivi USR. L'articolo Concorso infanzia e primaria, iniziano le prove orali. I primi calendari e la lettera estratta IN AGGIORNAMENTO . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 8 febbraio 2022)di cui al DD n. 498 del 21 aprile 2020 come modificato dal decreto n. 2215 del 18 novembre 2021: si svolgeranno fino al prossimo 21 dicembre lescritte, secondo ilo pubblicato dal Ministero e l'abbinamento di candidati e aule pubblicati dai rispettivi USR. L'articolole. Ie laIN

Advertising

zazoomblog : Concorso infanzia e primaria iniziano le prove orali. I primi calendari e la lettera estratta [IN AGGIORNAMENTO] -… - orizzontescuola : Concorso infanzia e primaria, iniziano le prove orali. I primi calendari e la lettera estratta [IN AGGIORNAMENTO] - orizzontescuola : Concorso infanzia e primaria, iniziano le prove orali. I primi calendari e la lettera estratta [IN AGGIORNAMENTO] - triplete103 : Chissà perché per fare un misero concorso per la scuola dell'infanzia a 1200 euro, chiedono in livello di inglese B… -