Cercasi "Re" o "Regina" per gestire l'isola di Piel e il suo pub: l'incoronazione avverrà versando dell'alcol sulla testa (Di martedì 8 febbraio 2022) Cercasi monarca per gestire l'isoletta di Piel, nel Regno Unito, a qualche centinaio di metri delle coste della Cumbria meridionale: secondo una tradizione che dura ormai da quasi 190 anni, infatti, al prescelto – o alla prescelta – verrà concesso appunto il titolo di "Re" o "Regina" e già circa 190 persone – riporta la Bbc – si sono fatte avanti da tutto il mondo. Oltre a questo piccolo lembo di terra di appena 20 ettari che sorge nella Baia di Morecambe e ospita il rudere di un antico castello e sei cottage per le vacanze, il futuro 'Re' o la futura 'Regina' dovranno saper amministrare l'unico pub dell'isola – lo Ship Inn, fondato nel 1836 – che riceveranno in gestione con un contratto di concessione decennale dalla circoscrizione di Barrow, a cui fa capo l'isola.

