Black Panther: Wakanda Forever, Lupita Nyong'o: "Le persone saranno entusiaste" (Di martedì 8 febbraio 2022) L'attrice Lupita Nyong'o ha parlato del film Black Panther: Wakanda Forever, sostenendo che i fan saranno soddisfatti del modo in cui sarà affrontata l'assenza di Chadwick Boseman. Black Panther: Wakanda Forever dovrà fare i conti con l'assenza di Chadwick Boseman e Lupita Nyong'o ha ora rassicurato i fan sostenendo che il sequel della Marvel onorerà l'amato interprete di T'Challa. L'attrice ha parlato della situazione del progetto, che dovrebbe debuttare a novembre, in una nuova intervista rilasciata a People.

