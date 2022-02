Belen Rodriguez conduce Le Iene con Teo Mammucari | una rivoluzione o un passo indietro?

Leggi su optimagazine

(Di martedì 8 febbraio 2022) Mercoledì riparte Lee questa volta al centro dello studio non ci sarà un volto ‘noto’ della trasmissione bensì. A sorpresa la conduttrice ha annunciato sui social che il misterioso progetto al quale stava lavorando era proprio questo e sicuramente non si tratta di una cosa di poco conto. La scommessa più grande per l’argentina sarà calcare il palco tenendo le redini di un programma che ha ospitato alcuni dei volti più noti e amati della televisione italiana e a quel punto i paragoni non mancheranno, saprà trovare la propria strada e tenere alta la testa? Al suo fianco si schiererà un veterano de Le, Teo(vi ha già preso parte al fianco di Ilary Blasi e non solo) con il quale ha già condiviso il dietro le quinte e il palco di Tu si Que Vales. La sintonia e la ...