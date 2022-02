Basket: Nba, CJ McCollum va da Portland a New Orleans in cambio di Josh Hart e scelte (Di martedì 8 febbraio 2022) New York, 8 feb. - (Adnkronos) - Portland e New Orleans, dirette concorrenti per un posto al torneo play-in, stanno finalizzando l'accordo per portare CJ McCollum, Larry Nance e Tony Snell in Louisiana in cambio di Josh Hart, Nickeil Alexander-Walker, Tomas Satoransky, una prima scelta protetta e due seconde scelte al Draft, secondo quanto scritto da Shams Charania di The Athletic e Adrian Wojnarowski di Espn. Una mossa che permetterà ai Pelicans, che sin dall'inizio dell'anno non hanno potuto contare su Zion Williamson, di fortificare il loro posto al play-in, di aggiungere un realizzatore che da sette anni consecutivi viaggia sopra i 20 punti di media e che compirà 31 anni solo il prossimo settembre, sotto contratto anche per le prossime due stagioni con un contratto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) New York, 8 feb. - (Adnkronos) -e New, dirette concorrenti per un posto al torneo play-in, stanno finalizzando l'accordo per portare CJ, Larry Nance e Tony Snell in Louisiana indi, Nickeil Alexander-Walker, Tomas Satoransky, una prima scelta protetta e due secondeal Draft, secondo quanto scritto da Shams Charania di The Athletic e Adrian Wojnarowski di Espn. Una mossa che permetterà ai Pelicans, che sin dall'inizio dell'anno non hanno potuto contare su Zion Williamson, di fortificare il loro posto al play-in, di aggiungere un realizzatore che da sette anni consecutivi viaggia sopra i 20 punti di media e che compirà 31 anni solo il prossimo settembre, sotto contratto anche per le prossime due stagioni con un contratto ...

Advertising

TV7Benevento : Basket: Nba, CJ McCollum va da Portland a New Orleans in cambio di Josh Hart e scelte - - LicenzaAntonio : RT @Fazzettino: Mentre sta per succedere una cosa (cit.) anche questa settimana appuntamento giovedì mattina alle 8 con me, @MyFriendDario7… - DavideFuma : #NBA - Dopo 8 anni e mezzo Portland rompe la coppia McCollum-Lillard avendo spedito CJ ai New Orleans Pelicans!… - SportInTV_IT : @SkySportNBA: le partite in programma fino al 12 febbraio 2022 #skynba #nba #basket #skybasket #skysport - BioNeonHero : RT @parallelecinico: C'è chi guarda l'NBA credendo di vedere il campionato più spettacolare al mondo, ma non sa che l'A2 italiana è di gran… -