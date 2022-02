Autotrasportatori: dopo il danno dello stop alla moratoria sui leasing, la beffa di una nuova tassa (Di martedì 8 febbraio 2022) CNA Fita chiede al Governo di evitare i costi di aggiornamento della carta di circolazione alle imprese dell’autotrasporto che hanno aderito alla moratoria terminata il 31 dicembre scorso. Le imprese hanno già subito il danno di vedersi interrotta la moratoria sui leasing, nonostante la crisi continui a mordere il settore dell’autotrasporto. Ora, in aggiunta al danno, sopraggiunge anche la beffa di dover spendere tra cento e duecento euro per aggiornare la carta di circolazione dei leasing. Questa spesa non grava, peraltro, solo su una esigua minoranza di Autotrasportatori. Pesa su oltre un quinto (il 21 per cento, per la precisione) dei titolari di veicoli commerciali leggeri, autocarri pesanti, trattori stradali, autobus, rimorchi e ... Leggi su cityroma (Di martedì 8 febbraio 2022) CNA Fita chiede al Governo di evitare i costi di aggiornamento della carta di circolazione alle imprese dell’autotrasporto che hanno aderitoterminata il 31 dicembre scorso. Le imprese hanno già subito ildi vedersi interrotta lasui, nonostante la crisi continui a mordere il settore dell’autotrasporto. Ora, in aggiunta al, sopraggiunge anche ladi dover spendere tra cento e duecento euro per aggiornare la carta di circolazione dei. Questa spesa non grava, peraltro, solo su una esigua minoranza di. Pesa su oltre un quinto (il 21 per cento, per la precisione) dei titolari di veicoli commerciali leggeri, autocarri pesanti, trattori stradali, autobus, rimorchi e ...

Advertising

PneusNews : Autotrasportatori: dopo il danno dello stop alla moratoria sui leasing, la beffa di una nuova tassa - luciatonini : Autotrasportatori: dopo il danno dello stop alla moratoria sui leasing, la beffa di una nuova tassa - MaurizioTrasat1 : RT @doluccia16: Scusi @borghi_claudio, ma non si era detto che l'obbligo vaccinale per gli over50 e gli autotrasportatori sarebbe passato d… - CMarziane : RT @byoblu: Una fuga rovinosa quella del Primo Ministro canadese Justin Trudeau. Dopo aver deriso i manifestanti, ora Trudeau è stato costr… - AnnaMaria343 : RT @doluccia16: Scusi @borghi_claudio, ma non si era detto che l'obbligo vaccinale per gli over50 e gli autotrasportatori sarebbe passato d… -