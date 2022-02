Ambiente e animali da oggi principi e diritti in Costituzione: intervista alla relatrice Corneli (Di martedì 8 febbraio 2022) Una rivoluzione copernicana sulla carta per l’Ambiente e per gli animali. L’aula della camera ha approvato la proposta di legge costituzionale che modifica due articoli della Costituzione (il 9 e il 41) per far spazio, tra i principi fondamentali, alla Tutela dell’Ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali. A Montecitorio il testo è passato alla quarta e ultima lettura con 468 voti a favore, un contrario e sei astenuti. Nella riforma si evidenzia anche una specifica: quella di stabilire questi nuovi principi e diritti “anche nell’interesse delle future generazioni”. La proposta di legge era stata approvata, con la maggioranza di 2/3 del Senato, lo scorso 3 novembre. Dunque, la riforma entra ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 8 febbraio 2022) Una rivoluzione copernicana sulla carta per l’e per gli. L’aula della camera ha approvato la proposta di legge costituzionale che modifica due articoli della(il 9 e il 41) per far spazio, tra ifondamentali,Tutela dell’, della biodiversità, degli ecosistemi e degli. A Montecitorio il testo è passatoquarta e ultima lettura con 468 voti a favore, un contrario e sei astenuti. Nella riforma si evidenzia anche una specifica: quella di stabilire questi nuovi“anche nell’interesse delle future generazioni”. La proposta di legge era stata approvata, con la maggioranza di 2/3 del Senato, lo scorso 3 novembre. Dunque, la riforma entra ...

