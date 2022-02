Vigil – Indagine a Bordo su Sky e Now, trama e cast del thriller da record con Rose Leslie del Trono di Spade (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dal 7 febbraio arriva Vigil – Indagine a Bordo su Sky e Now, in prima visione assoluta per l’Italia dopo il grande successo ottenuto nel Regno Unito. La serie inglese, creata da Tom Edge (Lovesick) e prodotta da World Productions, ha incontrato un enorme consenso che si è tradotto in un record di ascolti: in pochi giorni dal debutto su BBC, Vigil ha ottenuto più di 10 milioni di spettatori, diventando il più grande debutto del 2021 per una nuova serie televisiva. Ora Sky e Now portano Vigil – Indagine a Bordo anche in Italia: questo claustrofobico thriller, con un prestigioso cast di volti noti della tv inglese, è un procedurale in sei episodi, che racconta una storia ispirata al programma nucleare Trident del ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dal 7 febbraio arrivasu Sky e Now, in prima visione assoluta per l’Italia dopo il grande successo ottenuto nel Regno Unito. La serie inglese, creata da Tom Edge (Lovesick) e prodotta da World Productions, ha incontrato un enorme consenso che si è tradotto in undi ascolti: in pochi giorni dal debutto su BBC,ha ottenuto più di 10 milioni di spettatori, diventando il più grande debutto del 2021 per una nuova serie televisiva. Ora Sky e Now portanoanche in Italia: questo claustrofobico, con un prestigiosodi volti noti della tv inglese, è un procedurale in sei episodi, che racconta una storia ispirata al programma nucleare Trident del ...

