Uomini e Donne, le scuse della De Filippi a Ciprian fanno arrabbiare qualcuno… (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo la messa in onda della puntata del giorno 7 febbraio di Uomini e Donne è scoppiato un vero putiferio. In tale data, infatti, Andrea Nicole e Ciprian sono tornati in studio per “fare la pace” con la redazione del programma e, soprattutto, con Maria De Filippi. Questo ricongiungimento, però, ha sollevato non poche polemiche. Scopriamo per quale ragione. Il ritorno di Andrea Nicole e Ciprian a Uomini e Donne crea scalpore Come tutti i telespettatori di Uomini e Donne avranno avuto modo di vedere, Andrea Nicole e Ciprian sono tornati in studio nella puntata di oggi. I due ragazzi si sono seduti nuovamente al centro dello studio per raccontare come stessero procedendo le cose tra loro. Il pubblico da ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo la messa in ondapuntata del giorno 7 febbraio diè scoppiato un vero putiferio. In tale data, infatti, Andrea Nicole esono tornati in studio per “fare la pace” con la redazione del programma e, soprattutto, con Maria De. Questo ricongiungimento, però, ha sollevato non poche polemiche. Scopriamo per quale ragione. Il ritorno di Andrea Nicole ecrea scalpore Come tutti i telespettatori diavranno avuto modo di vedere, Andrea Nicole esono tornati in studio nella puntata di oggi. I due ragazzi si sono seduti nuovamente al centro dello studio per raccontare come stessero procedendo le cose tra loro. Il pubblico da ...

Advertising

chetempochefa : 'Non sono solo, c’è tanta gente che mi aiuta, la chiesa, i vescovi, gli impiegati accanto a me, uomini e donne brav… - Mov5Stelle : Il divario salariale tra uomini e donne è una ferita aperta del nostro Paese. Come MoVimento 5 Stelle ci siamo batt… - PagliariniSte : ??La violenza del giorno su una donna #Macerata. Le hanno chiesto di accompagnarli (3 uomini) a prendere il vino a c… - GuernseyJuliet : @shiningjasmin @MariaDery5 @gherbitz @gigliointi @BrindusaB1 @Hakflak @lagatta4739 @AlessandraCicc6 @migliaccio31… - sdavite110 : Comandante @_Carabinieri_ ho dovuto metabolizzare qualche gg la sua intervista densa.È probabile io sia romantica,m… -