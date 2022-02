Un nuovo satellite italiano COSMO-SkyMed è in orbita! (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo ben quattro rinvii, finalmente il nuovo satellite della costellazione italiana COSMO-SkyMed è arrivato in orbita. Il lancio è avvenuto in Florida tramite un razzo Falcon 9 della SpaceX. Ma a che cosa servono questi satelliti promossi dall’agenzia spaziale italiana? Il lancio del satellite COSMO-SkyMed – curiosauro.itUn satellite di nuova generazione tutto italiano: COSMO-SkyMed Il satellite è stato mandato in orbita dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral (Florida) con un razzo Falcon 9. E non è il primo. Sono infatti già due i satelliti attivi della nuova generazione promossa dall’agenzia spaziale italiana (ASI) e dal ministero della Difesa a marchio ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo ben quattro rinvii, finalmente ildella costellazione italianaè arrivato in orbita. Il lancio è avvenuto in Florida tramite un razzo Falcon 9 della SpaceX. Ma a che cosa servono questi satelliti promossi dall’agenzia spaziale italiana? Il lancio del– curiosauro.itUndi nuova generazione tuttoIlè stato mandato in orbita dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral (Florida) con un razzo Falcon 9. E non è il primo. Sono infatti già due i satelliti attivi della nuova generazione promossa dall’agenzia spaziale italiana (ASI) e dal ministero della Difesa a marchio ...

Agenzia_Ansa : E' stato lanciato il nuovo satellite della costellazione italiana Cosmo SkyMed. Dopo quattro rinvii consecutivi, il… - DifesaAres : Lo scorso due febbraio il National Reconnaissance Office degli Stati Uniti ha lanciato con successo......[prosegue… - fairyofhee : @soobiesmoon UN NUOVO SATELLITE - soobiesmoon : @fairyofhee io come jungwon in questo momento ho scoperto un nuovo satellite tipo - KBrentek : RT @Leonardo_IT: Il nuovo satellite della costellazione COSMO-SkyMed di Seconda Generazione ha raggiunto il suo posizionamento in orbita e… -