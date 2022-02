Si va verso lo stop dell'obbligo di mascherine all'aperto (Di lunedì 7 febbraio 2022) AGi - "Sono certo che dall'11 febbraio cadra' l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto, non solo nelle zone bianche ma nell'intero Paese". A sostenerlo è il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a Tagadà su La7. "Dobbiamo riconquistare la fiducia nei cittadini - ha aggiunto - e la voglia di tornare a svolgere tutta una serie di attività cercando di dare messaggi positivi. I cittadini da due anni rispettano le restrizioni e hanno aderito in maniera importante alla campagna delle vaccinazioni, è giunto il momento di dare segnali di positività". Leggi su agi (Di lunedì 7 febbraio 2022) AGi - "Sono certo che dall'11 febbraio cadra' l'di indossare leall', non solo nelle zone bianche ma nell'intero Paese". A sostenerlo è il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a Tagadà su La7. "Dobbiamo riconquistare la fiducia nei cittadini - ha aggiunto - e la voglia di tornare a svolgere tutta una serie di attività cercando di dare messaggi positivi. I cittadini da due anni rispettano le restrizioni e hanno aderito in maniera importante alla campagnae vaccinazioni, è giunto il momento di dare segnali di positività".

Advertising

pmichela28 : RT @Libero_official: Dall'11 febbraio via le mascherine all'aperto in tutta Italia: l'annuncio del sottosegretario Costa, E sul #greenpass:… - Agenzia_Italia : Si va verso lo stop dell'obbligo di #mascherine all'aperto - Libero_official : Dall'11 febbraio via le mascherine all'aperto in tutta Italia: l'annuncio del sottosegretario Costa, E sul… - infoitinterno : Covid, verso l’allentamento delle misure: da venerdì stop alle mascherine e discoteche aperte - marketingpmi : @andrea_cairo @elenorrossi @CarloCalenda Ripeto, io non sono un politico o un personaggio pubblico, non ho obblighi… -