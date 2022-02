Si schianta in autostrada e muore: nell’auto aveva una montagna di soldi (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tragico schianto nella notte tra sabato e domenica, muore 33enne di nazionalità marocchina. Si chiamava Ettajani Abdelmoutalib residente a Casciana Terme, la vittima del tremendo incidente avvenuto sulla Fi-Pi-Li (Firenze-Pisa-Livorno). Tragico incidente nel fiorentino L’uomo, secondo una primissima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua Lancia Y che si è ribaltata più volte facendo sbalzare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tragico schianto nella notte tra sabato e domenica,33enne di nazionalità marocchina. Si chiamava Ettajani Abdelmoutalib residente a Casciana Terme, la vittima del tremendo incidente avvenuto sulla Fi-Pi-Li (Firenze-Pisa-Livorno). Tragico incidente nel fiorentino L’uomo, secondo una primissima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua Lancia Y che si è ribaltata più volte facendo sbalzare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

PasqualeMarro : #Contromano in autostrada si schianta e provoca un morto - infoitinterno : Prende l'autostrada in contromano e si schianta contro un'auto che prende fuoco: muore una 56enne. Il conducente va… - infoitinterno : Mortale in autostrada: entra contromano, si schianta e poi fugge, fermato il conducente - infoitinterno : Tragedia in autostrada, auto contromano si schianta: morto un automobilista - infoitinterno : Contromano in autostrada si schianta con un’altra auto: automobilista trevigiano muore sulla A4 -