Senegal, De Laurentiis applaude Koulibaly: “Premiata la fedeltà alle sue origini” (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Grande Koulibaly! Premiata la fedeltà alle sue origini che gli fanno onore e lo hanno reso ancora di più un grandissimo campione”. E’ questo il commento di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, per la vittoria della Coppa d’Africa del Senegal di Kalidou Koulibaly. Il difensore azzurro in queste ore rientrerà in Italia per provare a incidere anche con il suo club, visto il gap ridotto sull’Inter. Proprio i nerazzurri sono i prossimi sfidanti del Napoli in campionato nel weekend. Grande @kKoulibaly26 ! Premiata la fedeltà alle sue origini che gli fanno onore e lo hanno reso ancora di più un grandissimo campione #ADL pic.twitter.com/sC8JePRT2A — ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Grandelasueche gli fanno onore e lo hanno reso ancora di più un grandissimo campione”. E’ questo il commento di Aurelio De, presidente del Napoli, per la vittoria della Coppa d’Africa deldi Kalidou. Il difensore azzurro in queste ore rientrerà in Italia per provare a incidere anche con il suo club, visto il gap ridotto sull’Inter. Proprio i nerazzurri sono i prossimi sfidanti del Napoli in campionato nel weekend. Grande @k26 !lasueche gli fanno onore e lo hanno reso ancora di più un grandissimo campione #ADL pic.twitter.com/sC8JePRT2A — ...

