Scuola, nuove regole: con green pass e Ffp2 alunni vaccinati o guariti in aula (Di lunedì 7 febbraio 2022) Da oggi la quarantena scatta dopo 5 casi a infanzia, primaria e medie e 2 alle superiori ma in Dad vanno solo gli studenti non vaccinati e per il rientro basta il tampone

