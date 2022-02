(Di lunedì 7 febbraio 2022) Quando scriveremo la storia di questo campionato, di sicuro faremo riferimento alla 24a giornata, in cui l'ha rimesso in gioco unoche stava per infilarsi in tasca. Vincendo il derby, ...

Advertising

pisto_gol : Ven-NAP 0:2 4^vittoria consecutiva del Napoli, che domina gioco e occasioni contro un Venezia solido e organizzato.… - percayaNgl : RT @sportmediaset: L'editoriale di Longhi - L'Inter resta la favorita ma con meno certezze nella sfida scudetto col Napoli. #SportMediaset… - sportmediaset : L'editoriale di Longhi - L'Inter resta la favorita ma con meno certezze nella sfida scudetto col Napoli.… - sportli26181512 : Scudetto, sfida a tre: Inter più forte, ma il Napoli è vicino e il Milan può sognare: Scudetto, sfida a tre: Inter… - gazzettaGranata : La Repubblica: “Il Napoli vince. Si riaccende la sfida per lo scudetto” #TorinoFC #FVCG #SFT -

Ultime Notizie dalla rete : Scudetto sfida

Attiva ora Continua: saràa tre Inter (53 punti) Milan (52 punti) Napoli...bene nel meccanismo - il gol è un di più - e con il vento alle spalle la Juventus arriva alla... Anche per lo? La suggestione è forte, le chance vicine allo zero. E' vero che l'Inter si è ...Sarà una sfida-scudetto come quelle del finire degli anni Ottanta. Che sfugge, come allora alla prevedibilità. L’Inter si presenterà a Napoli con minor certezze rispetto a qualche giorno fa. La ...Sulla Lotta scudetto - "In questo momento ho il godimento per questa ... per poter arrivare al meglio alla partita di sabato sera". Cosa si aspetta per la sfida all'Inter - "Nulla, neppure mi va di ...