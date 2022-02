Sanremo 2022, l’esibizione di Cremonini è travolgente: la caduta è epica (Di lunedì 7 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sanremo 2022, durante l’esibizione di Cesare Cremonini, il cameraman si lascia travolgere un po’ troppo dal momento: guardate cosa fa Anche il Festival di Sanremo si è concluso. E anche questa volta, possiamo dirlo, è stato un successo. Inutile sottolinearlo, ma a rubare la scena è stato senza dubbio il super ospite Cesare Cremonini, vero Leggi su youmovies (Di lunedì 7 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., durantedi Cesare, il cameraman si lascia travolgere un po’ troppo dal momento: guardate cosa fa Anche il Festival disi è concluso. E anche questa volta, possiamo dirlo, è stato un successo. Inutile sottolinearlo, ma a rubare la scena è stato senza dubbio il super ospite Cesare, vero

Advertising

SanremoRai : Ci vediamo all'Eurovision ?? ???? La serata finale di #Sanremo2022 è online: - RaiPlay : ??“Mi fiderò delle tue labbra che parlano che sembrano mantra e non ascolto nemmeno” La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : “Potremmo provare ad essere gentili”. La clip integrale qui? - VictoriaRoss99 : RT @portamivialou: lol chi ride è fuori ma con il cast di sanremo 2022 dai fedez facci un pensierino - CClowndia : RT @lastgiuli: i tre sconnessi per eccellenza di sanremo 2022 tutti ai soliti ignoti amadeus really understood the assignment -