Sampdoria, Giovinco è arrivato a Genova: il suo messaggio – VIDEO (Di lunedì 7 febbraio 2022) Giovinco è arrivato a Genova: l’attaccante domani sosterrà le visite mediche con la Sampdoria – VIDEO (Alessio Eremita, inviato a Genova) – Sebastian Giovinco è arrivato a Genova intorno alle ore 20 di questa sera. Ecco le sue prime parole: «Un abbraccio ai tifosi». Domani mattina l’attaccante classe ’87 sosterrà le visite mediche presso il Laboratorio Albaro e, in caso di esito positivo, firmerà un contratto fino a giugno con la Sampdoria. Ecco #Giovinco: «Un abbraccio ai tifosi della #Sampdoria!» @aleeremos pic.twitter.com/3DDYUPoFqW— SampNews24 (@SampNews24) February 7, 2022 L’ex Juventus e Toronto, dopo essersi svincolato ad agosto dall’Al-Hilal, è pronto a rimettersi in ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022): l’attaccante domani sosterrà le visite mediche con la(Alessio Eremita, inviato a) – Sebastianintorno alle ore 20 di questa sera. Ecco le sue prime parole: «Un abbraccio ai tifosi». Domani mattina l’attaccante classe ’87 sosterrà le visite mediche presso il Laboratorio Albaro e, in caso di esito positivo, firmerà un contratto fino a giugno con la. Ecco #: «Un abbraccio ai tifosi della #!» @aleeremos pic.twitter.com/3DDYUPoFqW— SampNews24 (@SampNews24) February 7, 2022 L’ex Juventus e Toronto, dopo essersi svincolato ad agosto dall’Al-Hilal, è pronto a rimettersi in ...

