Sampdoria, ansia Gabbiadini: rischio stagione finita (Di lunedì 7 febbraio 2022) rischio stagione finita per Manolo Gabbiadini: nella pancia del Ferrraris prima visita, oggi la risonanza. Le condizioni dell'attaccante La Sampdoria sorride a metà dopo la vittoria di ieri contro il Sassuolo. Tre punti d'oro per la salvezza ma a preoccupare Giampaolo c'è l'infortunio di Gabbiadini. Uscito prima del tempo per un problema al ginocchio le sue condizioni lasciano in ansia i blucerchiati. rischio stagione finita per un trauma al legamento crociato. Oggi la risonanza per capire l'entità dell'infortunio.

