Probabili formazioni Milan-Lazio | quarti di finale Coppa Italia 2021 2022

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Ledi, match deididi. Grande attesa per questa sfida con le due squadre a caccia del pass per il turno successivo. Si gioca a San Siro alle 21:00 di mercoledì 9 febbraio. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Potrete seguire la partita su Canale 5.– Da valutare Ibrahimovic mentre Tomori recupera. Tonali e Bennacer agiranno in mediana, Saelemaekers, B. Diaz e Leao pronti sulla trealle spalle dell’unica punta. Si scalda Giroud.– In dubbio Acerbi. Ballottaggio tra Luis Alberto e Basic con quest’ultimo favorito. Radu o Patric in caso di forfait del ...

Advertising

ViViCentro : Probabili formazioni quarti Coppa Italia, Inter-Roma #coppaitalia #Inter #probabiliformazioni #roma #UltimeNotizie - VoceGiallorossa : ??? #InterRoma - Le probabili formazioni del match - qn_giorno : Inter-Roma Coppa Italia, le probabili formazioni: cambi in vista tra i nerazzurri - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Juventus-Verona, le probabili formazioni. Bianconeri con il tridente, gialloblù con due assenze impreviste https://t.c… - infoitsport : Salernitana-Spezia: statistiche, precedenti e probabili formazioni del match -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

Leufficiali SALERNITANA (4 - 3 - 1 - 2) : Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Kastanos, Radovanovic, L. Coulibaly; Verdi; Ribery, Mousset. Allenatore : Colantuono. SPEZIA (4 - 3 - ...Vincendo oggi, la salvezza sarebbe sempre più vicina: che cosa succederà in Salernitana Spezia?SALERNITANA SPEZIA Scopriamo adesso insieme ledi Salernitana ...Dopo la sconfitta nel derby la parola d'ordine in casa Inter è rimettersi in carreggiata. Non farsi abbattere dal risultato nel derby e lanciarsi in Coppa Italia per i quarti di finale in gara unica ...Probabili formazioni Milan Lazio Coppa Italia, bianconeri con Dybala in panchina. Nel ‘big match’ valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia Frecciarossa si affronteranno il Milan del ...