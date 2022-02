Pechino 2022, individuale femminile biathlon oggi in tv: orario e diretta streaming (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv dell’individuale femminile di biathlon alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Seconda gara in programma dopo la staffetta mista che ha dato via all’avventura olimpica del biathlon, chiusa al nono posto. Sarà il momento delle donne, che a partire dalle ore 10 italiane di questa mattina saranno impegnate nella 15km individuale. Saranno tre le azzurre al via: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi e Federica Sanfilippo. SEGUI IL LIVE IL REGOLAMENTO LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO La diretta tv – La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, con streaming su Rai Play. Sarà inoltre possibile seguirla su Eurosport 1 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il programma, gli orari e latv dell’dialle Olimpiadi invernali di. Seconda gara in programma dopo la staffetta mista che ha dato via all’avventura olimpica del, chiusa al nono posto. Sarà il momento delle donne, che a partire dalle ore 10 italiane di questa mattina saranno impegnate nella 15km. Saranno tre le azzurre al via: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi e Federica Sanfilippo. SEGUI IL LIVE IL REGOLAMENTO LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO Latv – La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, consu Rai Play. Sarà inoltre possibile seguirla su Eurosport 1 ed inin abbonamento su discovery+ ed ...

