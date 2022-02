Pappagallo ruba una GoPro accesa di una famiglia di turisti e filma la sua fuga | il video conquista il web

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pappagallo ruba

Speriamo che il video, che ha fatto il giro del mondo, aiuti a sensibilizzare ilkea (Nestor notabilis) , una specie in via di estinzione con appena 4.000 individui rimasti allo stato ...Undispettoso, in Nuova Zelanda, ha rubato la GoPro di una famiglia e ha praticamente registrato il suo volo. Alla fine strappa un pezzo di plastica dall'aggeggio, lo avrà ingoiato? Questa ...Vista Equity Partners ed Evergreen Coast Capital Corporation intendono rendere Citrix una private company, ovvero una società non quotata in borsa e il cui azionariato non è pertanto distribuito, così ...Giunto in un posto sicuro, il pappagallo ha dato sfogo alla sua passione ... il possessore ha potuto recuperare le riprese 'al volo' dell'uccello che si avvicina, ruba l'action camera e poi la prende ...