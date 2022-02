MotoGP | Joan Mir | “Siamo vicini ai nostri rivali | sono felice”

(Di lunedì 7 febbraio 2022)Mir esprime la propria considerazione al termine dei test ufficiali di Sepang. L’iberico è visibilmente soddisfatto dopo due preziose giornate nell’impianto malese che hanno confermato un netto miglioramento da parte di Suzuki rispetto alla passata stagione. Il campione del mondo 2020 ha dichiarato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “ai. Abbiamo migliorato la nostra velocità massima,lì nel mezzo, Tutto questo è davvero importante”. L’iberico ha continuato dicendo: “Sappiamo di avere una moto da corsa veloce, ma lottare contro Ducati è veramente difficile. Passare è complesso, non abbiamo la stessa velocità. Tutto si ripete ad ogni gara. Un po’ più di potenza sarebbe di grande ...

... alla fine quarta piazza nel Mondiale con 181 punti anche alle spalle diMir. La Ducati però, ... Finalmente la stagione della, che ha già idealmente preso il via con i test di Sepang, sta ...... Bastianini da record, poi ancora ApriliaTest Sepang 2022: Espargaro - Vinales, è doppietta Aprilia nel day - 1 Test Sepang: nello shakedown brilla la stella di Raul FernandezMir (...Non preoccupano invece le prestazioni cronometriche fornite dal campione della MotoGP 2020 Joan Mir notoriamente meno performante sul giro secco rispetto al compagno di squadra (da cui ha accusato ...L’ultimo titolo piloti vinto dalla casa di Borgo Panigale in MotoGp è quello di Casey Stoner ... alla fine quarta piazza nel Mondiale con 181 punti anche alle spalle di Joan Mir. La Ducati però, ...