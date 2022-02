Advertising

cmdotcom : #Ajax, UFFICIALE l'addio a #Overmars dooo le molestie ad alcune colleghe: 'Mi vergogno' - marcoconterio : ?? ??? Terremoto in casa #Ajax. Via subito il ds Marc Overmars. Dietro l’addio una serie di messaggi inappropriati in… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Molestie a colleghe, Overmars si dimette dall'Ajax - repubblica : Molestie a colleghe, Overmars si dimette dall'Ajax - ETGazzetta : Molestie a colleghe: Overmars si dimette da dt dell’Ajax #Overmars -

L'ex campione olandese Marc Overmars si è dimesso da direttore sportivo dell'Ajax dopo aver ammesso di aver inviato una "serie di messaggi inappropriati" ad alcuneche lavorano per il club. Il 48enne Overmars, che ha vinto la Champions League con l'Ajax nel 1995 prima di andare a giocare per l'Arsenal e il Barcellona, ha detto di provare "vergogna" per ...Una serie di messaggi inappropriati inviati a diverseper un lungo periodo di tempo sono alla base della sua decisione di lasciare il club'.L'ex campione olandese Marc Overmars si è dimesso da direttore sportivo dell'Ajax dopo aver ammesso di aver inviato una "serie di messaggi inappropriati" ad alcune colleghe che lavorano per il club.Terremoto all'Ajax. Marc Overmars ha lasciato la carica di direttore tecnico dei campioni d'Olanda dopo aver ammesso l'invio di messaggi inappropriati ad alcune colleghe. Overmars da giocatore di Ajax ...