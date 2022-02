Maradona brividi da scudetto: il messaggio a De Laurentiis è chiaro (Di lunedì 7 febbraio 2022) Napoli-Inter tutto esaurito allo stadio Diego Armando Maradona, i biglietti venduti in poche ore. Sarà sfida scudetto. Cresce l’entusiasmo e si riempie lo stadio, è una equazione assolutamente normale nel calcio ed in generale nel mondo dello sport. Perch se è vero che il Napoli è una fede, una sorta di religione pagana, da preservare e portare avanti in qualsiasi caso, è inevitabile che l’entusiasmo accenda la fantasia dei tifosi. Così Napoli-Inter si giocherà con lo stadio Maradona pieno, al 50% della sua capienza, ma comunque tutto esaurito. Se ci fossero stati altri biglietti disponibili sarebbero stati venduti, questo è poco ma sicuro. La vittoria del Napoli con il Venezia ha acceso la fiamma sopita, il volo di Osimhen ha risvegliato gli animi. Koulibaly rientra per Napoli-Inter.Napoli, fame di emozioni Merito anche alla società ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 7 febbraio 2022) Napoli-Inter tutto esaurito allo stadio Diego Armando, i biglietti venduti in poche ore. Sarà sfida. Cresce l’entusiasmo e si riempie lo stadio, è una equazione assolutamente normale nel calcio ed in generale nel mondo dello sport. Perch se è vero che il Napoli è una fede, una sorta di religione pagana, da preservare e portare avanti in qualsiasi caso, è inevitabile che l’entusiasmo accenda la fantasia dei tifosi. Così Napoli-Inter si giocherà con lo stadiopieno, al 50% della sua capienza, ma comunque tutto esaurito. Se ci fossero stati altri biglietti disponibili sarebbero stati venduti, questo è poco ma sicuro. La vittoria del Napoli con il Venezia ha acceso la fiamma sopita, il volo di Osimhen ha risvegliato gli animi. Koulibaly rientra per Napoli-Inter.Napoli, fame di emozioni Merito anche alla società ...

