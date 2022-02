Madagascar | edifici crollati e allagamenti dopo il passaggio del ciclone Batsirai

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Inpesanti danni agli, con crolli eildel. I cittadini al lavoro per rimuovere anche gli alberi caduti. 7 febbraio 2022

Inpesanti danni agli, con crolli e allagamenti dopo il passaggio del ciclone Batsirai. I cittadini al lavoro per rimuovere anche gli alberi caduti. 7 febbraio 2022L'autore nato ine francese d'adozione racconta la storia di un immigrato clandestino ... Le linee spesse che contornano i personaggi, le auto e glia volte sono dritte e decise, più ...Il ciclone tropicale Ana ha seminato morte e distruzione sul Madagascar e Malawi con alluvioni lampo e piogge torrenziali. Le violente perturbazioni scaricano 250 mm di pioggia in poche ore e si conta ...La tempesta tropicale Ana vista dal satellite. Dopo aver attraversato nei giorni scorsi il Madagascar la tempesta tropicale Ana ha fatto landfall in Mozambico, nel settore nordori ...