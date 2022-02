L’Amica Geniale 3 vince negli ascolti ma non è un successo, la serie non convince più? (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’Amica Geniale 3 ha fatto il suo debutto ieri sera su Rai1 per la felicità dei fan che aspettano ormai da due anni di vedere il seguito della serie internazionale. Ci vorrà fine mese per sapere quale sarà l’accoglienza americana per il nuovo capitolo della tetralogia di Elena Ferrante ma dai numeri registrati ieri sera non possiamo che concludere che questa lunga pausa (sono passati quasi due anni dalla messa in onda del secondo capitolo) e la mancanza di un recap da parte di Rai1, non ha fatto altro che allontanare parte del pubblico. Gli ascolti tv dei primi episodi de L’Amica Geniale 3 sono alti, non vi è dubbio, ma non quanto quelli della seconda stagione. La serie ieri sera ha conquistato 4.650.000 spettatori pari al 20.6% di share e questo significa che ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022)3 ha fatto il suo debutto ieri sera su Rai1 per la felicità dei fan che aspettano ormai da due anni di vedere il seguito dellainternazionale. Ci vorrà fine mese per sapere quale sarà l’accoglienza americana per il nuovo capitolo della tetralogia di Elena Ferrante ma dai numeri registrati ieri sera non possiamo che concludere che questa lunga pausa (sono passati quasi due anni dalla messa in onda del secondo capitolo) e la mancanza di un recap da parte di Rai1, non ha fatto altro che allontanare parte del pubblico. Glitv dei primi episodi de3 sono alti, non vi è dubbio, ma non quanto quelli della seconda stagione. Laieri sera ha conquistato 4.650.000 spettatori pari al 20.6% di share e questo significa che ...

