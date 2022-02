La Regina Elisabetta festeggia il Giubileo di Platino: 70 anni sul trono. Nessuno come lei dai tempi di Luigi XIV (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sette decenni sul trono. Un record che non si superava dai tempi di Luigi XIV di Francia, il Re Sole. Il primo monarca dell’Europa moderna a superarlo è Elisabetta II, la sovrana più longeva che le isole britanniche abbiano mai avuto. Sabato 5 febbraio ha voluto rinnovare il suo ‘patto’ con i sudditi, lasciando però trapelare uno sguardo sul dopo (a quasi 96 anni di età): “Quando, a tempo debito, mio figlio Carlo diventerà re”, ha scritto Sua Maestà a chiare lettere, “so che darete a lui e a sua moglie Camilla lo stesso sostegno che avete dato a me. Ed è mio sincero desiderio che, quando quel momento arriverà, Camilla sia riconosciuta come Regina Consorte mentre continuerà nel suo servizio leale” alla monarchia. Un gesto che rappresenta la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sette decenni sul. Un record che non si superava daidiXIV di Francia, il Re Sole. Il primo monarca dell’Europa moderna a superarlo èII, la sovrana più longeva che le isole britche abbiano mai avuto. Sabato 5 febbraio ha voluto rinnovare il suo ‘patto’ con i sudditi, lasciando però trapelare uno sguardo sul dopo (a quasi 96di età): “Quando, a tempo debito, mio figlio Carlo diventerà re”, ha scritto Sua Maestà a chiare lettere, “so che darete a lui e a sua moglie Camilla lo stesso sostegno che avete dato a me. Ed è mio sincero desiderio che, quando quel momento arriverà, Camilla sia riconosciutaConsorte mentre continuerà nel suo servizio leale” alla monarchia. Un gesto che rappresenta la ...

