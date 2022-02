La nuova quarantena: cosa fare da oggi se si entra in "contatto stretto" con un positivo (Di lunedì 7 febbraio 2022) quarantena, si cambia passo. entrano in vigore oggi le novità previste dal decreto approvato lo scorso 2 febbraio. Ecco tutte le cose da sapere.quarantena ridotta a 5 giorni per i non vaccinati e per chi non ha completato il... Leggi su europa.today (Di lunedì 7 febbraio 2022), si cambia passo.no in vigorele novità previste dal decreto approvato lo scorso 2 febbraio. Ecco tutte le cose da sapere.ridotta a 5 giorni per i non vaccinati e per chi non ha completato il...

Advertising

PalermoToday : La nuova quarantena: cosa fare da oggi se si entra in 'contato stretto' con un positivo - romatoday : La nuova quarantena: cosa fare da oggi se si entra in 'contato stretto' con un positivo - RaCapodistria : L’Italia verso una “nuova fase” - CordioliMirco : RT @MarcoDegani3: Trudeau è al momento in quarantena, colpito dalla nuova variante canadese... O'Camion - infoitsalute : Coronavirus, nuova importante decisione del Governo: ecco cosa cambia sulla quarantena. I dettagli della circolare -