La bufala di Ricciardi sul green pass nei luoghi chiusi (Di lunedì 7 febbraio 2022) Domenica scorsa, durante il Tg3 delle 19, Walter Ricciardi ha sparato un’ennesima balla spaziale in merito all’orrendo green pass, alias lasciapassare sanitario per vivere. Al conduttore, Mario Franco Cao, che gli ha chiesto quando finiranno le nostre inverosimili restrizioni sanitarie, il consigliere prediletto del ministro della Salute Speranza si è così espresso: “Le restrizioni andranno a calare – ha risposto l’ex ragazzo di Padre Tobia -. Avremo un’ottima primavera e un’estate, io credo, ancora migliore (anche perché così avviene con tutti gli altri virus respiratori, ndr). Però, di fatto, è bene non abbassare completamente la guardia, continuando a vaccinare quelli che non sono vaccinati, facendo le dosi di richiamo e tenendo il green pass, perché è uno strumento di sicurezza ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 7 febbraio 2022) Domenica scorsa, durante il Tg3 delle 19, Walterha sparato un’ennesima balla spaziale in merito all’orrendo, alias lasciaare sanitario per vivere. Al conduttore, Mario Franco Cao, che gli ha chiesto quando finiranno le nostre inverosimili restrizioni sanitarie, il consigliere prediletto del ministro della Salute Speranza si è così espresso: “Le restrizioni andranno a calare – ha risposto l’ex ragazzo di Padre Tobia -. Avremo un’ottima primavera e un’estate, io credo, ancora migliore (anche perché così avviene con tutti gli altri virus respiratori, ndr). Però, di fatto, è bene non abbassare completamente la guardia, continuando a vaccinare quelli che non sono vaccinati, facendo le dosi di richiamo e tenendo il, perché è uno strumento di sicurezza ...

La bufala di Ricciardi sul green pass nei luoghi chiusi Il consulente del ministro Speranza, Walter Ricciardi, su covid e green pass: "Non abbassiamo la guardia. E prepariamoci al prossimo autunno" ...

