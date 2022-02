Il Pci, poi la sviolinata a Conte: Calenda vira a sinistra (Di lunedì 7 febbraio 2022) Prima le foto del Partito comunista italiano e poi i complimenti a Conte per il "prestigio": la parabola solitaria di Carlo Calenda sembra interrompersi. Tutto suggerisce un ritorno nel "campo largo" di Letta e 5Stelle Leggi su ilgiornale (Di lunedì 7 febbraio 2022) Prima le foto del Partito comunista italiano e poi i complimenti aper il "prestigio": la parabola solitaria di Carlosembra interrompersi. Tutto suggerisce un ritorno nel "campo largo" di Letta e 5Stelle

Honest34492337 : @Ferula18 Tutto si tiene. Non si può scegliere solo quello che fa comodo. Che poi chi accumula ricchezze, chi sfrut… - AndreaMarano11 : RT @carlo_magnani: #ricordiamodomani 6 febbraio 1924 nasce a Urbino Paolo Volponi, poeta, dirigente d'azienda prima con Olivetti e poi con… - SerFiss : RT @carlo_magnani: #ricordiamodomani 6 febbraio 1924 nasce a Urbino Paolo Volponi, poeta, dirigente d'azienda prima con Olivetti e poi con… - Fabiomassimo56 : @claudiovelardi Almeno lei con il pci non ci ha mangiato come qualcun altro che, poi, ha pensato bene di sputare nel piatto. - LucioMM1 : @giangolz (che poi PCI era molto + di 1% del male assoluto) -

Ultime Notizie dalla rete : Pci poi morto Angiolo Bandinelli ... di cui è stato uno dei primissimi aderenti e per il quale ha poi svolto le funzioni di segretario, ... È cosa credibile, perché in lui la storia del PD ancora si fonde con quella del PCI e può persino ...

Un paese serio può lasciare la Farnesina al partito più filocinese che c'è? Il conduttore ha poi fatto suonare all'orchestra Grande, grande, grande di Mina in onore del capo ... ha già fatto un esplicito riferimento ai 'salvati' del 1992, cioè agli eredi del Pci e alla ...

Caserta, muore per Covid Nicola Russo: era stato segretario del Pci e della Cgil Per tre anni, dal 1985 al 1987, è stato segretario provinciale casertano del Pci, succedendo a Giuseppe Venditto (poi presidente del Consiglio regionale della Campania) e lasciando le redini del ...

