Il bambino ha bisogno di sangue, i genitori chiedono «solo quello dei no vax» (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un caso finito direttamente in tribunale, quello dei genitori no vax di un bambino che deve essere operato e ha bisogno di sangue. La coppia, per il figlioletto, ha infatti espressamente richiesto che il sangue provenga da donatori non vaccinati. Il caso è emerso in Emilia-Romagna. Il bambino, residente in provincia di Modena, deve subire un delicato intervento chirurgico al cuore al Sant’Orsola di Bologna, ma i genitori hanno rifiutato le trasfusioni di sangue da donatori vaccinati contro il Covid. Come spiega la Gazzetta di Modena, la vicenda è iniziata qualche settimana fa, quando i genitori avevano spiegato ai medici di volere solo sangue proveniente da donatori non vaccinati e ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un caso finito direttamente in tribunale,deino vax di unche deve essere operato e hadi. La coppia, per il figlioletto, ha infatti espressamente richiesto che ilprovenga da donatori non vaccinati. Il caso è emerso in Emilia-Romagna. Il, residente in provincia di Modena, deve subire un delicato intervento chirurgico al cuore al Sant’Orsola di Bologna, ma ihanno rifiutato le trasfusioni dida donatori vaccinati contro il Covid. Come spiega la Gazzetta di Modena, la vicenda è iniziata qualche settimana fa, quando iavevano spiegato ai medici di volereproveniente da donatori non vaccinati e ...

