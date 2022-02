Gf Vip 6, Jessica Selassié non si fida dell’avvicinamento di Delia Duran a Soleil Sorge: “Per lei è strategia, spero non arrivi in finale!” (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’atteggiamento di Delia Duran sta continuando a te continua a tenere banco all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Jessica Selassié, già infastidita per l’atteggiamento sensuale che la modella venezuelana sta avendo nei confronti di Barù, si è sfogata in veranda. La princess in un confronto con la sorella e con Manila Nazzaro, è sbottata contro Delia e l’avvicinamento che la moglie di Alex Belli sta avendo nei confronti di Soleil Sorge. Io alla loro unione ci credo poco. È convenienza. Convenienza totale. Secondo me per Delia è soltanto strategia. Punto. Se secondo Jessica la modella venezuelana si è avvicinata a Soleil per pura strategia, al contrario l’influencer italo ... Leggi su isaechia (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’atteggiamento dista continuando a te continua a tenere banco all’interno della Casa del Grande Fratello Vip., già infastidita per l’atteggiamento sensuale che la modella venezuelana sta avendo nei confronti di Barù, si è sfogata in veranda. La princess in un confronto con la sorella e con Manila Nazzaro, è sbottata controe l’avvicinamento che la moglie di Alex Belli sta avendo nei confronti di. Io alla loro unione ci credo poco. È convenienza. Convenienza totale. Secondo me perè soltanto. Punto. Se secondola modella venezuelana si è avvicinata aper pura, al contrario l’influencer italo ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Jessica Selassié non si fida dell’avvicinamento di Delia Duran a Soleil Sorge: “Per lei è strategia, sper… - fainformazione : GF Vip, Jessica e Barù sempre più vicini! Guarda il video Aumenta l'intesa tra i due nonostante le titubanze di… - fainfocultura : GF Vip, Jessica e Barù sempre più vicini! Guarda il video Aumenta l'intesa tra i due nonostante le titubanze di… - infoitcultura : GF Vip, Barù svela i suoi sentimenti per Jessica. Ecco cosa ha detto - FunweekMag : #gfvip Barù e la battuta poco carina sulla questione Jessica: come si sente quando lei lo cerca --> -