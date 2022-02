Foibe, Montanari “diversamente negazionista”: organizza un convegno, ma per assolvere i titini (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tomaso Montanari l’ha definita «un’iniziativa scientifica e non politica». Ma c’è da dubitarne, almeno a leggere il titolo del tema scelto per commemorare la tragedia delle Foibe: “Uso politico della memoria e revanscismo fascista: la genesi del Giorno del Ricordo“. Tutto un programma, verrebbe da aggiungere. È come se uno pretendesse di ricordare l’Olocausto chiamando storici ed esperti a discettare sulle “cause che alimentarono il pregiudizio antiebraico nella Germania tra le due guerre“. Una cosa così spargerebbe puzza di ambiguità a distanze siderali. E sulle tragedie non ve ne può essere: o si sta con i carnefici o con le vittime. Vale anche per le Foibe, nonostante il kamasutra di parole ideato da Montanari per tentare di nascondere quel che è: un diversamente negazionista, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tomasol’ha definita «un’iniziativa scientifica e non politica». Ma c’è da dubitarne, almeno a leggere il titolo del tema scelto per commemorare la tragedia delle: “Uso politico della memoria e revanscismo fascista: la genesi del Giorno del Ricordo“. Tutto un programma, verrebbe da aggiungere. È come se uno pretendesse di ricordare l’Olocausto chiamando storici ed esperti a discettare sulle “cause che alimentarono il pregiudizio antiebraico nella Germania tra le due guerre“. Una cosa così spargerebbe puzza di ambiguità a distanze siderali. E sulle tragedie non ve ne può essere: o si sta con i carnefici o con le vittime. Vale anche per le, nonostante il kamasutra di parole ideato daper tentare di nascondere quel che è: un, ...

