Criscitiello: “Gol di Petagna uguale a quello di Zaniolo, non è stato annullato per un motivo” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Michele Criscitiello ha commentato il gol annullato di Nicolò Zaniolo, a causa di un pestone. Il giornalista ha paragonato il presunto fallo, con ciò che è accaduto al Napoli a Venezia. Di seguito le parole: “Frase impopolare: se annulliamo quel gol a Zaniolo chiudiamo con il calcio. Chiamiamolo in un altro modo. Ma se annulliamo un gol del genere al 90’ perché dal cinema di Lissone vedono un pestone, allora, non stiamo più parlando di calcio. Certo, il pestone c’è. Se lo vedi a rallentatore con una delle 18 telecamere nello stadio, allora, dobbiamo fischiare tutto ciò che accade. Andrea Petagna Napoli Ci sta bene, perché questo è il nuovo sport del 2022 però, non parliamo più di calcio. Anche a Venezia è successo, sul secondo gol del Napoli ma giustamente l’arbitro ha fatto continuare e non ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 7 febbraio 2022) Micheleha commentato il goldi Nicolò, a causa di un pestone. Il giornalista ha paragonato il presunto fallo, con ciò che è accaduto al Napoli a Venezia. Di seguito le parole: “Frase impopolare: se annulliamo quel gol achiudiamo con il calcio. Chiamiamolo in un altro modo. Ma se annulliamo un gol del genere al 90’ perché dal cinema di Lissone vedono un pestone, allora, non stiamo più parlando di calcio. Certo, il pestone c’è. Se lo vedi a rallentatore con una delle 18 telecamere nello stadio, allora, dobbiamo fischiare tutto ciò che accade. AndreaNapoli Ci sta bene, perché questo è il nuovo sport del 2022 però, non parliamo più di calcio. Anche a Venezia è successo, sul secondo gol del Napoli ma giustamente l’arbitro ha fatto continuare e non ...

