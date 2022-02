Conte decade come leader Sospesa la modifica dello statuto

Advertising

ilfoglio_it : Il MoVimento dimezzato. Per il tribunale di Napoli, Giuseppe Conte decade dalla carica di presidente del M5s in qua… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Colpo di scena, terremoto nel #M5S: '#Conte decade da leader' ?? - RaiNews : Il Tribunale di Napoli oggi ha sospeso le due delibere che avevano permesso l'elezione di Giuseppe Conte come presi… - MASSIMO_MASSlMO : RT @MarceVann: Con la decisione del Tribunale di Napoli 'decade la carica di Conte, ed emerge l'incompatibilità di alcune attuali cariche,… - Itsmylifemusic1 : Fuori Beppy. Fuori uno, chi sarà il prossimo? M5S, Conte decade dal ruolo di leader: sospeso lo statuto, la decisi… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte decade

decaduto, cosa succede ora Con la decisione del Tribunale di Napoli 'la carica di, in primo luogo . In secondo luogo emerge l'incompatibilità di alcune attuali cariche negli ...dunque Giuseppecome presidente dei pentastellati. I provvedimenti sono stati sospesi in via cautelare per la sussistenza di "gravi vizi nel processo decisionale", tra cui l'esclusione ...ed anche l’elezione di Giuseppe Conte alla presidenza, carica prevista dallo stesso statuto. Un ulteriore motivo di tensione all’interno del movimento, che già stava attraversando un momento ...il Movimento 5 Stelle ha modificato il proprio statuto e designato Giuseppe Conte come presidente. Questo passaggio fa decadere non solo la nomina dell'ex premier, ma sbarra la strada anche a un ...