(Di lunedì 7 febbraio 2022) Il costruttore tedesco e quello padovano rafforzano la decennale collaborazione: oltre allo sviluppo e alla produzione di trattori speciali e compatti e alla fornitura di assali e componenti per trattori, la collaborazione includerà anche lo scambio di know-how e competenze nel campo delle risorse umane e della sostenibilitàe ilhanno alle spalle decenni di collaborazione. Oltre alla fornitura di assali e componentistica, ad esempio l’assale anteriore per i trattori ARION 400 prodotti a Le Mans, da quandoha rilevato Renault Agriculture nel 2003, la partnership prevede lo sviluppo e la produzione di trattori per vigneti e frutteti, nonché trattori compatti. Le due aziende familiari, grazie a questohanno gettato le basi per un’ulteriore ...

Advertising

PneusNews : CLAAS e Gruppo Carraro: nuovo accordo strategico - luciatonini : CLAAS e Gruppo Carraro: nuovo accordo strategico - MacchineA : Claas e Gruppo Carraro: un nuovo accordo strategico per rafforzare la partnership -

Ultime Notizie dalla rete : CLAAS Gruppo

PneusNews.it

... l'economia tedesca era in crisi, e il terrorismo era cominciato prima a casa loro, con il... la pubblicazione con grande risalto per anni degli articoli di un giovane collaboratore...In entrambe le divisioni i clienti sono pesi massimi del settore: da CNH, AGCO ea Ferrari, Maserati e Lotus, solo per fare alcuni nomi. Al 31 dicembre 2020 ilha riportato un valore ...Le due aziende familiari, grazie a questo accordo strategico hanno gettato le basi per un’ulteriore crescita. Per il Gruppo Carraro, CLAAS è la terza azienda con cui stringe una partnership strategica ...La collaborazione tra Carraro e Claas - che va avanti da decenni - si rafforza ulteriormente con un nuovo accordo strategico, firmato il 2 febbraio 2022 presso la sede del Gruppo italiano a ...