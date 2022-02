Calciomercato Inter, sfida a due italiane per Alvarez (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’Inter avrebbe già avuto un contatto con l’agente di Augustin Alvarez, su cui ci sono altre due italiane. Le ultime sul Calciomercato Secondo quanto riportato da Sky Sport, i dirigenti dell’Inter avrebbero incontrato l’agente di Agustin Alvarez, attaccante uruguaiano del Peñarol che in Italia piace anche a Fiorentina e Milan. Parliamo di un classe 2001, paragonato in Uruguay a Luis Suarez per caratteristiche fisiche e tecniche. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’avrebbe già avuto un contatto con l’agente di Augustin, su cui ci sono altre due. Le ultime sulSecondo quanto riportato da Sky Sport, i dirigenti dell’avrebbero incontrato l’agente di Agustin, attaccante uruguaiano del Peñarol che in Italia piace anche a Fiorentina e Milan. Parliamo di un classe 2001, paragonato in Uruguay a Luis Suarez per caratteristiche fisiche e tecniche. L'articolo proviene da Calcio News 24.

